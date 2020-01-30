Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve Sergen Yalçın'ı 1,5 yıllığına takımın başına getiren Beşiktaş'ta 47 yaşındaki teknik adam için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlendi.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın kısa birer konuşma yaparken, Fikret Orman ve Abdullah Avcı'ya ise tepki vardı.

Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'ın sözleri şu şekilde:

Ahmet Nur Çebi:

Büyük Beşiktaş taraftarı!

(Beşiktaş taraftarının Fikret Orman'a tepki göstermesi üzerine...)

Bizim en kıymetlimiz sizsiniz. Bu tezahüratlara son vermenizi rica ediyorum. Yolumuza Sergen hocayla devam etme kararı aldık. Kendisine bu dönemde gösterdiği tavır nedeniyle teşekkür ediyorum.

Bu zamana kadar görev yapmış olan Abdullah Avcı hocamıza da teşekkür ediyorum. (Taraftarlar Abdullah Avcı ismine büyük tepki gösterdiler)

Sergen Yalçın:

Çok heyecanlıyım. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Öncelikle başkanımıza ve yönetimimize bize bu şansı vermesinden dolayı teşekkür ediyorum.

Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Bu inanılmaz destek için çok teşekkür ediyorum.