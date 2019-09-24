Spor Toto Süper Lig’de 5. hafta mücadelesinde dün akşam Başakşehir’i ağırlayan Siyah-Beyazlılar, rakibi karşısından 1-1’lik sonuçla ayrıldı. Tribünlerin önemli bölümünü dolduran on binlerce Beşiktaşlı futbolsever, karşılaşmada ilk düdük çalmadan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Futbolcular, sahaya, “Yönetim istifa” sesleri eşliğinde çıktı. Abdullah Avcı’nın öğrencilerinin oyunun son bölümlerine kadar Başakşehir karşısında etkili olmakta zorlanmasının ardından teknik ekip de tepkilerden nasibini aldı. Konuk ekibin karşılaşmanın 54. dakikasında Enzo Crivelli’yle bulduğu golün ardından tepkilerin yönünü hocaya çeviren onbinlerce taraftar, Dolmabahçe’yi, “Sergen Yalçın” tezahüratlarıyla inletti. Takımın efsane ismiyle ilgili tezahürat, 57. dakikaya kadar devam etti.

‘Bir gün kavuşacağız’

Yeni Malatyaspor’un teknik direktörlük koltuğunda bulunan Sergen Yalçın, Beşiktaş taraftarlarının kendisine olan sevgisi karşısında suskunluğunu bozmuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, geçen sezon adının Beşiktaş’la anılmasıyla ilgili olarak, “Bir gün kavuşacağız’ demişti.