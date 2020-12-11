Şehitler Anıtı’na çelenk ve karanfil bırakıldı. Törende Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Ülkemizin terörle boğuştuğu yıllar halen devam etse de azaldığını görüyoruz. Devletimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Bu ülkenin birlik beraberliğini bölmek, parçalamak isteyenlerin verdiği kötü savaşa karşı hepimizin birlik içinde verdiği mücadele çok önemli. 39 şehidimizin olduğu 2016 senesindeki bu kötü olaydan hepimizin ders çıkarması açısından, birlik ve beraberliğimizi göstermek açısından bu anmaların ne kadar önemli olduğunu söylemek istiyorum. Kimse bu ülkeyi bölemeyecek, yaptıkları yanına kâr kalmayacak" dedi.