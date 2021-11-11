Süper Lig ’e verilen milli arada Beşiktaş , Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşılaştı. Mücadeleyi izlemeye giden siyah beyazlı taraftarlar eski futbolcuları Quaresma için tezahüratlarda bulundular.

Beşiktaş taraftarının unutulmaz isimlerinden biri olan Portekizli futbolcunun ismi tribünlerde yankılandı.







