Hafta içerisindeki Braga maçında stadın büyük bölümü boş kaldı. Ancak Siyah-Beyazlı futbolseverler, ligde şampiyonluk yarışı için son şans olan Galatasaray derbisinde Vodafone Park’a akın etti. 35 bin 791 taraftar, tribünlerdeki yerini aldı. İlk dakikadan itibaren, Beşiktaşlı oyunculara müthiş bir destek vardı. Eksik kadrosuyla güçlü rakibinin karşısına çıkan Siyah-Beyazlılar, tribünlerin gücünü arkasına alarak 90 dakika boyunca durmaksızın savaştı. Taraftarıyla bütünleşen Beşiktaş, derbiyi kazanarak çok önemli bir galibiyet aldı.

Tribünde tatsız olay

Vodafone Park’ta çok güzel bir atmosfer vardı. Ancak ilk yarının sonlarına doğru çıkan bir olay, bu atmosfere az da olsa gölge düşürdü. Beşiktaş tribünlerinde iki grup arasında kavga çıktı. Araya girenler ilk etapta yatıştırsa da kavga daha sonra yeniden alevlendi. Bu kez polis olaya müdahale ederek taraftarları güçlükle ayırdı.