Vodafone Park'ta Beşiktaşlı futbolculara büyük tepki

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk eden Beşiktaş'ta taraftardan Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ve Caner Erkin'e tepki geldi.

24 Ekim 2019, Perşembe 21:18 Son Güncelleme:
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Vodafone Park'ta Beşiktaşlı futbolculara büyük tepki

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga karşısında mücadele evren Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal oyundan çıktıkları esnada, Caner Erkin ise topu her ayağına aldığında taraftarlarca ıslıklandılar.

61. dakikada yerine Kartal Kayra'ya yerini bırakan Oğuzhan oynadığı futboldan ötürü taraftarların tepkisini gördü. 67'de çıkan Necip de taraftardan nasibini alanların arasındaydı. Braga'nın ikinci golünden sonra tepkiler bu kez de Caner Erkin'e döndü.

Necip ev Oğuzhan taraftarlara bir karşılık vermeden kulübeye gittiler. Vodafone Park'ta ayrıca Abdullah Avcı'ya da takım oyunuyla ilgili tezahüratların yapılması da dikkat çekti.

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