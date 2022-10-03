Spor Toto Süper Lig ’de 8. hafta mücadelesinde dün akşam Beşiktaş , Fenerbahçe ’yi ağırladı. Milli araya, Başakşehir mağlubiyeti ve İstanbulspor beraberliğiyle giren Kara Kartal’da dün akşam lige dönüş maçında taraftarı tam destek verdi. Karşılaşma öncesinde de Beşiktaşlı bir grup taraftar, Nevzat Demir Tesisleri önünde takım otobüsünü tezahüratlarla uğurladı. Otobüs, Vodafone Park’a geldiğinde ise stat önü adeta karnaval alanına döndü. Konuk ekip taraftarının alınmadığı mücadelede Vodafone Park tribünlerini saatler öncesinden tıklım tıklım dolduran futbolseverler, takımlarına tam destek verdiler.

Görsel şölen sundular

Maç öncesinde Beşiktaşlı futbolcular ısınmaya çıktıklarında desteğe başlayan taraftarlar, tek tek oyuncuları tribünlere çağırıp moral verdi. Karşılaşmada başlama düdüğünün çalması sonrasında büyük bir coşkuyla tezahüratlara başlayan Siyah-Beyazlılar, ek olarak açtıkları pankartlarla görsel şölen de sundular. Oyunun son düdüğüne kadar takımlarını büyük bir coşkuyla destekleyen yaklaşık 42 bin futbolsever, üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yaptı.







