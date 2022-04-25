Vodafone Park'ta, Michy Batshuayi'ye ıslık!
Sezon başında Beşiktaş'a imza atan ve sezon genelinde özellikle performansıyla eleştirilen Michy Batshuayi, Kasımpaşa karşısında protestolara maruz kaldı. Belçikalı futbolcu 62'de yerini Kenan Karaman'a bırakırken, tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.
Beşiktaş 'a geldiği günden bu yana eleştiri oklarının hedefinde olan Michy Batshuayi, Kasımpaşa karşısında da protestolardan nasibini aldı. Vodafone Park'ta dolu tribünler önünde Kara Kartal, Kasımpaşa'yı konuk ederken, Siyah-Beyazlılar 60. dakikaya 2-0 geride girdi.
62'de de Batshuayi kenara geldi, bir diğer eleştirilen isim Kenan Karaman oyuna girdi. Tam bu değişiklik sırasında tribünlerden ıslıklar yükseldi. Batshuayi'nin kulübeye geçerken çok üzgün olduğu görüldü.