Beşiktaş 'a geldiği günden bu yana eleştiri oklarının hedefinde olan Michy Batshuayi, Kasımpaşa karşısında da protestolardan nasibini aldı. Vodafone Park'ta dolu tribünler önünde Kara Kartal, Kasımpaşa'yı konuk ederken, Siyah-Beyazlılar 60. dakikaya 2-0 geride girdi.

62'de de Batshuayi kenara geldi, bir diğer eleştirilen isim Kenan Karaman oyuna girdi. Tam bu değişiklik sırasında tribünlerden ıslıklar yükseldi. Batshuayi'nin kulübeye geçerken çok üzgün olduğu görüldü.







