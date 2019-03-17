Beşiktaşlı taraftarlar için Vodafone Park’ta karmaşık duyguların yaşandığı bir akşam yaşandı. Siyah-Beyazlı taraftarların bir bölümü, milli takımın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş’e tepkili. Tecrübeli hocanın ismi anons edildiğinde, statta ıslık sesleri yükseldi. Daha önce Güneş’in yardımcılığını yapan, Göztepe’nin teknik patronu Tamer Tuna ise tribünler tarafından alkışlandı.

Karius’un kafası karıştı

Hafta içinde transfer taksitlerini alamadığı için FIFA’ya başvurduğu ortaya çıkan kaleci Karius da, Beşiktaş’ın ıslıklanan isimleri arasındaydı. Ancak bir grup tarafından protesto edilen Alman file bekçisi, bir diğer grup tarafından da alkışlarla desteklendi.

Galibiyet bile yetmedi

Takımın şampiyonluk yarışından erken kopması, Şenol hocanın milli takımla anlaşması ve teknik direktör konusundaki belirsizlik, ödenmeyen paralar, yönetimin sessizliği derken, Vodafone Park’ın eski coşkusundan uzak olması dikkatlerden kaçmadı. Öyle ki, 1-0’lık galibiyet bile stattaki ölü toprağını atamadı.

Sadece Vida’ya destek

Maç sonunda futbolcular sahanın ortasına gidip birkaç dakika tribünleri selamlarken, taraftarlardan beklenen destek gelmedi. Siyah-Beyazlılar sadece Vida lehine bağırarak, futbolculara olan tepkilerini net şekilde gösterdiler.

Finalde istifa sesleri

Taraftarlar tribünü terk etmeden önce de hem Şenol Güneş’i hem de Fikret Orman ve yönetimini istifaya davet etti. Yine bir diğer grup, istifa çağrısını yapanlara tepki gösterince statta kısa süreli bir arbede yaşandı.