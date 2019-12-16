Vodafone Park’ta ilk yenilgi

Ligde çıktığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başaran Beşiktaş, Yeni Malatyaspor karşısında seriyi bozdu. Siyah-Beyazlılar, karşılaşmanın 85. dakikasında Bifouma ve 90+9’da Jahovic’in attığı gollerle 2-0 mağlup olurken, bu sezon taraftarı önündeki ilk yenilgisini aldı.

Geride kalan 7 iç saha maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan Beşiktaş’ın bu serisi, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte son buldu. Ek olarak Kara Kartal, 62. lig maçını oynadığı yeni stadı Vodafone Park’ta dün en farklı mağlubiyetini aldı.