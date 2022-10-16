Spor Toto Süper Lig’de 10. hafta mücadelesinde bu akşam, sonucu merakla beklenen bir kapışma yaşanacak. Beşiktaş , ortalama 42 bin taraftarı önünde son şampiyon Trabzonspor ’u ağırlayacak. Dev mücadelenin kaderini, iki takımın yıldız golcüleri belirleyecek. Beşiktaş’ta sezona oldukça etkili bir giriş yapan Wout Weghorst, 3 gol ve 4 asistlik performans ortaya koysa da sonrasında düşüş yaşamıştı. Tecrübeli futbolcu, Kara Kartal’ın Fenerbahçe ve Giresunspor müsabakalarında etkin görüntü sergilese de skora katkı sağlayamamıştı. Hafta boyunca yapılan takım çalışmalarında Trabzonspor karşılaşmasına özel olarak hazırlanan Hollandalı forvet, ortalama 42 bin kişilik Beşiktaş tribünü önünde oynanacak, dev mücadelede suskunluğunu bozup takımına zaferi getiren isim olmaya çalışacak.

Kalitesini konuşturacak...

Trabzonspor’a transfer döneminin son günlerinde transfer olan Maxi Gomez, 7 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans ortaya koymuştu. UEFA Avrupa Ligi’nde Monaco’yla deplasmanda oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kart sebebiyle eleştirilen Uruguaylı forvet, Beşiktaş mücadelesinde atacağı gollerle kendisini affettirmeye çalışacak. 26 yaşındaki futbolcu, atacağı gollerle zorlu deplasmandan takımını galibiyetle çıkarmak için yoğun mücadele verecek. Trabzonspor’un orta alan ve kanatlardaki futbolcuları da maç boyunca Gomez’e servis yapıp başarılı futbolcunun kalitesini konuşturmasını bekleyecek.

Siyah-Beyazlılar’da 2 isim yok

Kara Kartal’ın tecrübeli stoperi Romain Saiss, bugünkü karşılaşmada görev alamayacak. Giresunspor maçının 11. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan alınan Saiss’in yanı sıra aynı maçta sakatlanan Emrecan Uzunhan da bu akşamki karşılaşmada görev yapamayacak isimler arasında yer alıyor.

Salih Uçan geri dönüyor

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan, Trabzonspor karşılaşmasında yeniden formasına kavuşacak. Hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla çalışan Salih, Siyah-Beyazlı ekibin orta sahadaki en önemli isimleri arasında yer alırken, bu sezon 8 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

Gedson Fernandes sınırda çıkıyor!

Kartal’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Trabzonspor karşılaşmasına sarı kart ceza sınırında çıkacak. Bu sezon Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında sarı kart görerek sınıra gelen Fernandes, bu akşamki mücadelede kart görmesi halinde ligin 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bordo-Mavililer’de eksikler var

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Monaco karşısında 4-0’lık galibiyetle moral bulan Karadeniz ekibi, ligde en son sahasındaki Kasımpaşa beraberliğini telafi etmek istiyor. Trabzonspor’da Dorukhan Toköz, Edin Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan’ın sakatlıkları sürüyor.

Fırtına’nın kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor’un deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçının kamp kadrosu belli oldu. Listede şu isimler yer aldı: Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Marc Bartra, Eren Elmalı, Emmanouil Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Montassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar.