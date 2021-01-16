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Vodafone Park'ta derbi ve kar hazırlığı

İstanbul'da etkisini attıran kar yağışından dolayı yarın akşam oynanacak derbi için hazırlıklar hızlandı. Vodafone Park'ta yoğun bir şekilde çim üzerindeki karlar temizlendi ve özel sistemle zeminin maça uygun kalması için mücadele ediliyor

16 Ocak 2021, Cumartesi 19:26 Son Güncelleme:
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Vodafone Park'ta derbi ve kar hazırlığı

İstanbul'da etkisini attıran kar yağışından dolayı yarın akşam oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi için hazırlıklar hızlandı. Vodafone Park'ta çim üzerindeki karlar temizlenirken ve özel sistemle zeminin maça uygun kalması için mücadele ediliyor

Fanatik'in özel olarak ulaştığı bilgilere göre kullanılan ışık ve ısıtma sistemi ile çimin üzerini kar kaplaması engelleniyor.


Süleyman Hatısaru / Fanatik Özel


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