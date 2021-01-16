İstanbul'da etkisini attıran kar yağışından dolayı yarın akşam oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi için hazırlıklar hızlandı. Vodafone Park'ta çim üzerindeki karlar temizlenirken ve özel sistemle zeminin maça uygun kalması için mücadele ediliyor

Fanatik'in özel olarak ulaştığı bilgilere göre kullanılan ışık ve ısıtma sistemi ile çimin üzerini kar kaplaması engelleniyor.





Süleyman Hatısaru / Fanatik Özel



