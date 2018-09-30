Fenerbahçe beraberliğinin ardından Kayseri karşısına mutlak zafer parolasıyla çıkan Beşiktaş’ın en büyük gücü Vodafone Park’ta taraftarı oldu. Takımlarını bu kritik mücadele yalnız bırakmayan Siyah-Beyazlı futbolseverler tribünlerin büyük kısmını doldurdu. 30 bini geçen Kartallar, 90 dakika boyunca adeta bir an bile susmadı, Dolmabahçe’yi inletti. Hal böyle olunca müthiş atmosfer Kayserisporlu oyuncuları da etkiledi. 34. dakikada gelen Vagner Love’un golü ise stadı adeta şölen yerine çevirdi. Görsel şovlar ve takımı ateşleyen tezahüratlar ardı ardına gelirken Quaresma’nın enfes vuruşu taraftarı iyice coşturdu.

Maç sonu Güneş’li kutlama

90 dakika sonunda ise Vodafone Park’ın klasikleşen kutlamaları başladı. Şenol Güneş ve öğrencileri tek tek tribünlere gidip taraftarla şarkılar söyleyerek galibiyetin sevincini doyasıya yaşadı.