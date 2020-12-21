Beşiktaş, ilk denemesini Kasımpaşa mücadelesinde yaptığı taraftara yönelik fotoğraf uygulamasını, Erzurumspor karşısında hayata geçirdi. ‘Omuz omuza’ çağrısıyla başlatılan proje sayesinde, maç boyunca toplam 1200 taraftarın görüntüsü özel hazırlanan LED Tribün’de yer aldı. 2 hafta önce Kasımpaşa karşılaşmasındaki denemede, merhum başkanlar, yöneticiler ve hayatını kaybeden taraftarların fotoğraflarının yanı sıra 10 Aralık 2016’da Vodafone Park’ın yakınında yaşanan hain terör saldırısında şehit olan polislerin ve vatandaşların fotoğrafları yansıtılmıştı. Dün ise taraftara yönelik ilk uygulama gerçekleştirildi. Ücretini ödeyerek Vodafone Park’ta fotoğrafları yer alan Siyah-Beyazlı futbolseverler, unutulmaz bir tecrübe yaşamış oldu.

Devamını getirecekler

Beşiktaş Kulübü de pandemi sürecinde maçların seyircisiz oynandığı ortamda önemli bir ilke imza attı. Süper Lig’de bundan sonraki iç saha karşılaşmalarında benzer uygulamalara devam edecek olan Siyah-Beyazlı yönetim, hem taraftarla olan bağları güçlendirecek hem de kulübe ek kaynak yaratmış olacak.



