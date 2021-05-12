Karagümrük maçında Siyah-Beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen Vodafone Park'a adeta akın eden taraftarlar maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla seslerini oyunculara duyurup şampiyonluk yolunda yalnız olmadıklarını hissettirdi. Taraftarın stat etrafında çoğalması üzerine güvenlik güçleri önlem olarak giriş kapılarını kapattı.

Yaklaşık 3 bin taraftar

Bir süre daha tezahüratlarına devam eden taraftarlara ardından Vodafone Park'ın kapıları açıldı. Takımlar sahaya çıktıktan sonra stada alınan yaklaşık 3 bin taraftar karşılaşmayı localardan takip etti. Tezahüratlarla Siyah-Beyazlılar'a destek olan taraftarların izinsiz olarak stada alınması nedeniyle Beşiktaş'ın disiplin kuruluna sevk edilmesi bekleniyor.