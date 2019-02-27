Vodafone Park’ın büyüsü bozuldu!

Siyah-beyazlı ekip, 11 Nisan 2016’da Bursa maçıyla açılan yeni stadında bu sezon büyük düşüş yaşadı.

27 Şubat 2019, Çarşamba 08:40
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Vodafone Park’ın büyüsü bozuldu!

Kartal bu sezon Vodafone Park’ta eski günlerini arıyor. Siyah-beyazlı ekip, 11 Nisan 2016’da Bursa maçıyla açılan yeni stadında bu sezon büyük düşüş yaşadı.

Dolmabahçe’deki stadında 2018-2019’da rakiplerini 17 kez konuk eden Beşiktaş, 10 galibiyet alarak yüzde 58,8 galibiyet oranında kaldı. Bu sezon Vodafone Park’taki 3 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, 4 kez de rakiplerine mağlup oldu.

Beşiktaş, 2016-2017’de 27 maça çıkarken bunların 19’unu kazanarak yüzde 70,3 galibiyet oranına ulaştı. Kartal en yüksek galibiyet oranını geçen sezon yakaladı. Dolmabahçe’de 25 maç oynayan siyah-beyazlı takım 18 galibiyetle yüzde 72’lik kazanma başarısı elde etmişti.Beşiktaş evindeki 6 maçı kazansa dahi Vodafone Park’taki en kötü sezonunu yaşamaktan kurtulmayacak. Kartal; Konyaspor, Göztepe, Başakşehir, Ankaragücü, Alanyaspor ve Kasımpaşı’yı yense bile yüzde 69,5 galibiyet oranında kalacak.

(Milliyet)

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