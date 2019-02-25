Vodafone Park'a yoğun bakım

İstanbul’da son günlerde yoğun kar yağışı olması sebebiyle yönetim, stadın zeminin olumsuz etkilenmemesi için düğmeye bastı.

25 Şubat 2019, Pazartesi 06:30
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Vodafone Park'a yoğun bakım

Derbi öncesi zemin adeta yoğun bakıma alındı. Kulübün talimatı sonrasında sahanın bakımından sorumlu Hollandalı şirketin yetkililerinin, güneş panelleriyle zeminin çiminin kar yağışından minimum etkilenmesi için 2 gündür yoğun çaba sarf ettiği bildirildi. Çalışmalar maç saatine kadar sürecek. Ayrıca alttan ısıtma sistemi çalıştırılarak zeminin buz tutmasının önüne geçilecek. Öte yandan maç saatinde İstanbul’da havanın 5 derece olması ve yağış olmaması bekleniyor.

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