Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden Ganalı yıldız,ikinci yarıda girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemezken, 78. dakikada yerini Boyd'a bıraktı ve maçın kalanını kenardan izledi.

90+1. dakikada Sörloth'un attığı golle maç 2-2'ye gelirken, bitiş düdüğünün ardından tüm takım soyunma odasına gitti. Son dakikada gelen beraberlik golünün üzüntüsünü yaşayan Boateng bir süre tek başına yedek kulübesinde oturdu.

Boateng'in Trabzonspor maçı performansı

Burak Yılmaz ile beraber maçın en çok şut atan ismi olan Boateng, 6 defa kaleyi yoklarken bunların ikisinde isabet sağladı ve bir gol attı. Ganalı oyuncu 1 kez çalım atıp 1 kez top kaptırdı.

Attığı tek uzun pasta başarı sağlayan, bir tane de kilit pas atan Boateng, toplam 29 pas denedi ve yüzde 79.3'lük pas isabet oranı yakaladı. (Ajansspor)