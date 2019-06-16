UEFA yetkilileri, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek olan Premier Lig’in dev ekiplerinden Liverpool ile Chelsea yetkileriyle beraber Vodafone Park’ta son kontrolleri yaptı. 5 gün İstanbul’da inceleme yapan İngilizler, Vodafone Park’ın bulunduğu konum ve manzarasına hayran kaldılar.

14 Ağustos’ta oynanacak olan dev karşılaşma öncesi düzenledikleri raporlarda Vodafone Park’a geniş yer veren İngilizler, “Karşılaşmamının oynanacağı stat oldukça modern. Soyunma odaları ve kullanım alanları çok iyi şekilde dizayn edilmiş. İstanbul’un merkezindeki otellere de çok yakın bulunuyor” ifadelerini kullandı. 4 Ağustos’ta tekrar İstanbul’a gelecek olan İngilizler, son kontrolleri yapıp maç saatini bekleyecek.

Süleyman Hatısaru