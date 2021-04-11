Vodafone Park 5 yaşında

Beşiktaş’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Vodafone Park, dün 5. yılına girdi. BJK İnönü Stadı’nın yıkılmasının ardından inşa edilen Vodafone Park, 11 Nisan 2016’da hizmete açılmıştı. Siyah-Beyazlı ekip, stadının yapımı aşamasında uzun süre uzak kaldığı evine 2015-2016 sezonunun 28. haftasındaki Bursaspor maçıyla döndü. Beşiktaş, 1065 gün sonra yeniden evinde maçlarını oynama fırsatı bulurken, Vodafone Park’taki ilk karşılaşmasında Bursaspor’u 3-2 yendi.

Beşiktaş, Vodafone Park’taki 120 maçta 84 galibiyet elde etti. Rakipleriyle Vodafone Park’ta 22 kez berabere kalan Kartal, 14 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.