Vodafone Park 5 yaşında
Beşiktaş’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Vodafone Park, dün 5. yılına girdi. BJK İnönü Stadı’nın yıkılmasının ardından inşa edilen Vodafone Park, 11 Nisan 2016’da hizmete açılmıştı ve Beşiktaş ilk karşılaşmada Bursaspor’u 3-2 mağlup etmişti.
Beşiktaş’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Vodafone Park, dün 5. yılına girdi. BJK İnönü Stadı’nın yıkılmasının ardından inşa edilen Vodafone Park, 11 Nisan 2016’da hizmete açılmıştı. Siyah-Beyazlı ekip, stadının yapımı aşamasında uzun süre uzak kaldığı evine 2015-2016 sezonunun 28. haftasındaki Bursaspor maçıyla döndü. Beşiktaş, 1065 gün sonra yeniden evinde maçlarını oynama fırsatı bulurken, Vodafone Park’taki ilk karşılaşmasında Bursaspor’u 3-2 yendi.
Beşiktaş, Vodafone Park’taki 120 maçta 84 galibiyet elde etti. Rakipleriyle Vodafone Park’ta 22 kez berabere kalan Kartal, 14 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.