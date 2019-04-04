Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na geç kayıt imkânı

7 Nisan Pazar günü koşulacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu için 5-6 Nisan’da geç kayıt imkânı sunulacağı açıklandı.

04 Nisan 2019, Perşembe 06:11
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Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na geç kayıt imkânı

Dünyanın en iyi 10 yarı maratonundan biri olarak kabul edilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 7 Nisan Pazar günü koşulacak.

Rekortmen atletlerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak yarışta yerini almak isteyenler için 5-6 Nisan’da geç kayıt imkânı sunulacak.

Yaklaşık 100 ülkeden 10 bin sporcunun katılması beklenen yarışta henüz kayıt olmayan sporcular geç kayıt imkânından faydalanabilecek.

5-6 Nisan tarihlerinde Forum İstanbul AVM’de kurulacak Spor İstanbul stantlarından kayıtlı sporcular yarış kitlerini teslim alırken, henüz kayıt yaptırmayan koşuculara da geç kayıt şansı verilecek. 

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