Türkiye’nin ilk ve en büyük profesyonel Espor ligi olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde Yaz Mevsimi, ilk hafta maçlarıyla fırtına gibi başladı. Ara sezonun ardından 2020 Kış Mevsimi finalistleri 1907 Fenerbahçe Espor ve fastPay Wildcats’in karşı karşıya geldiği mevsimin açılış maçı efsanevi bir rövanş mücadelesine sahne oldu.

Sezon açılış haftasına özel açıklamalarda bulunan Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul, şunları söyledi: “Maçların çevrimiçi oynanacağı bu süreçte ilk hafta bize takımların iyi hazırlandığının ve bu mevsimde rekabetin daha da artacağının sinyallerini verdi.”