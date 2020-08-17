Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde Çeyrek Final maçları tamamlandı

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde Mevsim Finalleri heyecanı, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde oynanan çeyrek final eşleşmeleriyle başladı. Tansiyonun bir an olsun düşmediği maçların sonucunda yarı finalde boy gösterecek 4 ekip belli oldu.

Türkiye’de espor rüzgarının en sert estiği yer olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde adım adım büyük finale yaklaşılıyor. Dokuz hafta süren Yaz Mevsimi Lig Aşaması’ndan sonra çeyrek finallerin ilk eşleşmesi 5 Ronin ile Dark Passage arasında yaşandı. Rakibini 3-1 ile geçen 5 Ronin, tarihinde ilk defa yarı finale yükselmeyi başardı. Çeyrek finallerin ikinci eşleşmesi ise Papara SuperMassive ile Beşiktaş’ı karşı karşıya getirdi. Papara SuperMassive, favori olarak çıktığı karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Tamamlanan çeyrek final maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Lig aşamasını lider bitiren fastPay Wildcats, mevsim finallerinin en düşük seri başı 5 Ronin ile eşleşti. Lig aşamasını ikinci sırada bitiren Galakticos’un rakibi ise Papara SuperMassive oldu.

Yarı Final Karşılaşmaları 22 – 23 Ağustos’ta!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde yarı final karşılaşmaları 22 ve 23 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 22 Ağustos’ta fastPay Wildcats ile 5 Ronin, 23 Ağustos’ta ise Galakticos ile Papara SuperMassive karşı karşıya gelecek.

Yarı final maçlarını kazanan ekipler, 5 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek Türkiye Büyük Finali’nde karşı karşıya gelecek. Maçlar lolesports.com adresinden canlı yayınlanacak.