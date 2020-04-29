Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde çeyrek final heyecanı

Kıran kırana geçen lig aşaması sonrasında, aynı heyecanla devam eden çeyrek final karşılaşmalarına sahne olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde artık son viraja geliniyor. Final sürecine giren takımlar, heyecan dolu karşılaşmaların ardından Kış Mevsimi Finali’ne doğru ilerliyor. Papara SuperMassive, Team Aurora, fastPay Wildcats ve GALAKTICOS takımları arasında geçen nefes kesici çeyrek final karşılaşmalarının sonunda yarı finale çıkan takımlar belli oldu.

5 yıllık seri bozuldu

Çeyrek finallerin ilk eşleşmesi Papara SuperMassive ile Team Aurora’yı karşı karşıya getirdi. Taraflar arasında 2016’dan bu yana 4 seri oynanmış ve bütün eşleşmelerde gülen taraf Papara SuperMassive olmuştu. 2020 Kış Mevsimi’nde ise durum değişti ve Team Aurora 3-1’lik rahat bir galibiyetle adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu. Papara SuperMassive ise tarihinde ilk defa mevsime bu kadar erken veda etti.

fastPay Wildcats’in yükselişi devam etti

Çeyrek final karşılaşmasının bir diğer maçı da fastPay Wildcats ve GALAKTICOS arasındaydı. Geride kalan 8 maçının 7’sini kazanan Wildcats tarafı eşleşmenin açık ara favorisiydi. Maçta bir sürpriz yaşanmadı ve fastPay Wildcats, GALAKTICOS’u 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran diğer takım oldu.

Vadi'de yarı final heyecanı

4 – 5 Mayıs 2020 tarihlerinde oynanacak yarı final karşılaşmalarında Team AURORA, lig aşamasını lider tamamlayan 1907 Fenerbahçe Espor ile eşleşirken, lig aşamasını 2. sırada tamamlayan Dark Passage’ın rakibi fastPay Wildcats oldu. Covid-19 salgını sebebiyle oyuncular maçlara evlerinden katılım göstermeye devam edecek ve maçlar lolespor.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.



