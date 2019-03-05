Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde Kış Mevsimi lig aşamasının tamamlanmasına son iki hafta kaldı. Geçmiş dönemlere kıyasla bu sezon hesapların oldukça karışık olduğu ligde, liderlik mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Zirve yarışında geçen hafta arkasına aldığı rüzgarı bu hafta da devam ettiren 1907 Fenerbahçe Espor, toplamda 12 galibiyete liderlik koltuğunu Bahçeşehir SuperMassive ile paylaşıyor. Her ne kadar Bahçeşehir SuperMassive de 12 galibiyete sahip olsa da ekip iki FB karşılaşmasından da mağlup ayrıldığı için ikili averajda avantajı kaybetmiş durumda.

Haftayı Bursaspor Esports ve Galatasaray Espor zaferleriyle noktalayan Royal Youth, 3.’lüğü güven altına alırken, Galatasaray Espor 3.’lük fırsatını Royal Youth karşısında aldığı mağlubiyetle teperek 4. sıraya yerleşti. Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından bu hafta Doğuş Uni Aurora ve GALAKTICOS karşısında galip gelerek derin bir nefes alan Beşiktaş, Dark Passage ekibiyle birlikte 5.’liği paylaştı.

İlk 6 takımın katılabileceği mevsim finallerinin bir sıra altında 6 puanla Doğuş Uni Aurora bulunurken, HWA GAMING ise 4 puanla 8.sırada kalarak mevsim finalleri şansını zora soktu. Yalnızca 2 galibiyeti bulunan GALAKTICOS ve tek galibiyeti kalan Bursaspor Esports ekipleri ligde havlu atarak mevsim finallerine veda eden takımlar oldu.

Vadide derbi heyecanı

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi bir kez daha büyük derbiye sahne oluyor. 9 Mart Cumartesi günü Galatasaray Espor ile 1907 Fenerbahçe bir kez daha Vadi’de karşı karşıya geliyor.

Karşılaşmalar her hafta olduğu gibi Riot Games Espor Sahnesi’nde oynanacak.