Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi yarın resmen başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine bir süre ara veren Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, yarın tekrar başlıyor. Bu tarihten itibaren sadece online oynanacak ve yayınlanacak lig maçları, Twitch ve YouTube’a ek olarak Vodafone TV’den de canlı yayınlanacak, internetinden yemeyecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Bu zor günlerde her kesimin olduğu gibi gençlerimizin de yanındayız” diye konuştu.