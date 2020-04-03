Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi yarın resmen başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine bir süre ara veren Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, yarın tekrar başlıyor. Sadece online oynanacak ve yayınlanacak lig maçları, Twitch ve YouTube’a ek olarak Vodafone TV’den de canlı yayınlanacak.

03 Nisan 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi yarın resmen başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine bir süre ara veren Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, yarın tekrar başlıyor. Bu tarihten itibaren sadece online oynanacak ve yayınlanacak lig maçları, Twitch ve YouTube’a ek olarak Vodafone TV’den de canlı yayınlanacak, internetinden yemeyecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Bu zor günlerde her kesimin olduğu gibi gençlerimizin de yanındayız” diye konuştu.

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