Vodafone’un gençlik markası Vodafone FreeZone ile destek verdiği, League of Legends oyununun espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde 2019 Kış Mevsimi Finali 13 Nisan’da oynanacak. İstanbul Ataşehir’deki Watergarden Alışveriş Merkezi’nde bulunan Riot Games Espor Sahnesi’nde canlı ve seyircili yapılacak final maçı, 1907 Fenerbahçe Espor ve Bahçeşehir SuperMassive takımlarının nefes kesen mücadelesine sahne olacak. LoLeSpor YouTube kanalından da canlı yayınlanacak büyük final, Vodafone’un sunduğu “Gamer Paketleri” ile YouTube’dan internetinden yemeden izlenebilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone FreeZone olarak, esporun en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürüyoruz. Espor, ülkemizde taraftarlık bilinci oluşmuş, çok güçlü bir alan. Stratejinin, reflekslerin ve karşılıklı zekânın mücadelesini sanal bir dünyanın içinde izlemek için milyonlar ekranları başına toplanıyor. Takımı için tezahürat yapan taraftarlar final mücadeleleri için spor salonlarını dolduruyor. Vodafone FreeZone olarak, bu geniş ekosistemin büyümesine destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. 13 Nisan’da Riot Games Espor Sahnesi’nde bine yakın genç Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2019 Kış Mevsimi Finali için bir araya gelecek, yüz binlerce genç ise dijital ortamlardan finali izleyecek. Tüm esporseverleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz.”

Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit ise şöyle konuştu:

“Türkiye’nin ilk ve en büyük espor ligi olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin kurucusu Riot Games Türkiye olarak, son 7 yıldır ülkemizde espor kavramının gelişimi için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizdeki espor tutkunlarının yoğun ilgisiyle bu çabalarımızın karşılığını da kısa sürede almayı başardık ve neticesinde Avrupa’nın en büyüğü olan Riot Games Espor Sahnesi’ni hayata geçirdik. Bu sene 7’ncisini gerçekleştireceğimiz Kış Mevsimi Finali organizasyonunu kendi evimizde yapacak olmanın da ayrı mutluluğunu yaşıyoruz. 13 Nisan’da iki başarılı espor kulübümüz, sezon boyunca gösterdikleri büyük mücadelenin de bir yansıması olarak coşku dolu bir atmosferde bizlere harika bir espor şöleni yaşatacaklar. Şimdiden her iki takıma da başarılar dilerim.”



