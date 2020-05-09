Vldl, very Low density Lipoprotein’in kısaltması olarak öne çıkmaktadır. Özellikle bu kolesterol kalp ve damar sağlığına ciddi oranda zarar verebilecek bir nitelik taşımaktadır. Normal referans aralığının üzerine kalp ve damar tıkanıklığı ile birlikte birçok değişik problem yaratmaktadır. Zira kötü kolesterol grubunda yer alan bir lipit olduğunu söylemek mümkün. Bu kolesterol besin kaynaklarından değil vücudun üretmesi ile beraber ortaya çıkan bir durum olduğunu dile getirmek mümkün.

Vldl kolesterol nedir, değer aralığı kaç olmalı?

Vldl kolesterolünün değer aralığının üzerine çıkması ile beraber çok ciddi hastalıklar söz konusu olabilmektedir. Kötü kolesterol grubunda yer aldığından dolayı kalp ve damar hastalıkları konusunda önemli zararlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu sebepten yaşanabilecek olası referans değeri düşüklüğü ya da yüksekliği ile beraber, uzman doktor kontrolü altında gereki tedavinin yapılması önemlidir.

Sağlıklı bir insanda vldl kolesterol değer aralığının olması gereken miktar, ‘5- 40 m/dl’ olarak öne çıkmaktadır. Bu değer arasında yer alması vücutta herhangi bir sağlık sorunu yaratmaz. Eğer ve Ldl kolesterolü bu değerin üzerine çıkarsa anormal olarak ele alınır ve buna göre tedavi yöntemleri uygulanır. Genelde düşük yani minimum seviyede olması arzu edilir. Doktor kontrolü altında yapılan tedavi yöntemlerinin temel amacı budur.

Gerçekleştirilen kan testi ile beraber hemogram yani kan sayımı eşliğinde değer ölçümü yapılmaktadır. Bu ölçüm yapılan laboratuvar ile beraber cihaza bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Aynı zamanda kadın ve erkek ile çocuklar açısından da yaş grubuna bağlı olarak farklılık yaratabilir. Ancak genel itibariyle bu değer aralığı içerisinde kalır ve hazırlanmış olan liste üzerinden hastalık teşhisi gerçekleştirilir.

Vldl kolesterol yüksekliği veya düşüklüğü ne anlama gelir?

Vldl kolesterol yüksekliği ya da düşüklüğü, yani referans değer alanın dışına çıkmış olması belli başlı bazı hastalıklara işaret eder. Bu hastalıklar özellikle hem düşüklük hem de yükseklik üzerinden farklılık yaratabilmektedir. Bu sebepten dolayı ayrı ayrı ele alınması gerekir. Özellikle yüksek oranda enerjinin alınması ile beraber kolesterol değeri artış gösterir. Buna bağlı olarak meydana gelen kolesterol artışı ciddi hastalıklara sebep olur ve vldl değerinin de normal aralığın üzerine çıkarır. Böylece yaşama tehdit edecek ciddi risk faktörlerinin ortaya çıkmasına işaret eder.

- Şeker hastalığı,

- Nefrotik sendrom,

- Böbrek üstü bezleri hastalığı,

- Aşırı stres,

- Karaciğer yağlanması,

- Ürenin kanda birikmiş olması,

- Polikistik Over Sendromu,

- Hipotiroidi,

Bu gibi nedenlerden dolayı vldl kolesterol düzeyi normal referans aralığının çok üzerine çıkar. Yapılacak olan kan testi ile beraber yükseklik derecesine bağlı olarak hastalık tespiti yapılmak suretiyle, uzman doktor kontrolünde tedavi yöntemleri gerçekleştirilir.

Diğer taraftan vldl düşüklüğü kişinin sağlıklı olduğunu gösteren bir parametredir. Özellikle yapılan kan testi ile beraber ölçüm üzerinden ilaç kullanımı ve diyet vldl değerini istenilen orana düşürebilmektedir. Ancak çok yüksek düşüklükler söz konusu olduğu zaman tam olarak sağlıklı bir yaşamdan bahsetmek mümkün olmaz. O yüzden böyle durumlarda mutlaka yine test üzerinden nedeni araştırılmalı ve buna göre ortaya çıkarılmalıdır.

Sağlıklı bir yaşam için ve vldl kolesterolün mutlaka referans arasında olması büyük öneme sahiptir. Bunun elde edilebilmesi için ise dengeli beslenme ve stresten uzak durmak çok önemlidir. Böyle sorunlar ile karşı karşıya kalındığında yaşam şekli değiştirilmelidir. Daha hareketli bir yaşam, egzersiz ile beraber stresli ortamdan uzak durulması gerekir.

Özellikle yağ birikmesine bağlı olarak kolesterol yükselmesi çok ciddi sorunlar yaratabilir. Bunun önlenebilmesi için aşırı besin tüketmeden uzak durulmalıdır. Özellikle yağ birikmesi ile beraber kalp ve damar tıkanıklığı üzerinden yaşanan hastalıklar, ileri safhalarda çok daha ciddi boyutlara ulaşabilir. Böyle durumlar ile karşı karşıya kalmamak için diyet üzerinden bol yeşillik tüketilmeli, tüm yiyeceklerden dengeli alınmalı ve bol su içilmelidir.