Vlado Scepanovic: Birçok şeyi değiştirmemiz gerekiyor

7DAYS EuroCup'ın dördüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'ni mağlup eden Partizan'ın başantrenörü Vlado Scepanovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyunculuk döneminde Türkiye'de Efes forması da giymiş olan Scepanovic, "Elbette kazandığımız için çok mutluyum. Ama birçok şeyi de değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü böyle gerçek bir takım, ciddi bir takım gibi değiliz. Sezonun başındayız ama tatmin olmadım. Ben sadece zaferden dolayı memnunum" dedi.