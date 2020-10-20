7DAYS EuroCup'ın dördüncü hafta maçında temsilcilerimizden Bahçeşehir Koleji'nin konuğu olacak Partizan'ın başantrenörü Vlado Scepanovic, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Daha önce oyunculuk döneminde Türkiye'de Efes forması da giymiş olan Scepanovic, "Birçok deplasman maçı ve kısa sürede birçok maç olması nedeniyle zorlu bu süreçte, iyi bir sonucun temel gereksinimi olan karakteri sahaya koymak çok önemli. Turnuvanın bu sisteminde hata yapma lüksünüz yok. Antrenman ve maça hazırlık için yeterli zamanınız yok. Bu nedenle pozitif enerjimizi tasarruflu kullanmak, odaklanmak ve en başında belirlediğimiz ilkelere sadık kalmak çok önemli. Zor bir maç bekliyorum. Bahçeşehir, inişleri çıkışları olan bir takım. Belki 3'te 0 yaptılar ama Kazan'da son saniyelerde kaybettikleri maçı çok iyi oynamışlardı. Kaliteli bir takımları var. Türkiye Ligi ve EuroCup'ta aldıkları yenilgiler sonrası reaksiyon göstermelerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.