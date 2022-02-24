Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim, günden güne artarak resmen savaşa dönüştü. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan askeri hareketlilikle son dakika gelişmeleri art arda meydana gelirken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin hayatı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Rusya'nın aldığı kararın devlet bütünlüklerini ihlal ettiğini söyleyen Zelenski, "Bu kararın sonuçlarının tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir. Ukrayna’nın kendini savunma hakkı vardır. Kimseye bir şey vermeyeceğiz." diye konuştu. Politikadan önce senarist, oyuncu ve yönetmen olarak tanınan Zelenski'nin biyografisi araştırılırken, ''Vladimir Zelenski kimdir, kaç yaşında? Vladimir Zelenski evli mi, hangi filmlerde oynadı? Vladimir Zelenski'nin gerçek mesleği ne?'' sorularının yanıtları da merak konusu oldu.

Vladimir Zelenski kimdir, kaç yaşında?

Vladimir Zelenski, 25 Ocak 1978'de Kriviy Rig, Ukrayna SSC, Sovyetler Birliği'nde dünyaya geldi. Yahudi bir ailede doğan Zelenski'nin babası Oleksandr Zelenski, Kriviy Rig Ekonomi Enstitüsü'nde profesör, annesi Rimma Zelenska ise mühendistir. Liseye başlamadan önce babasının işi nedeniyle dört yıl Moğolistan'ın Erdenet şehrinde yaşayan Zelenski, Kiev Ulusal Ekonomi Üniversitesi'nin Kriviy Rig kampüsünde hukuk bölümünde eğitim almıştır. Hukuk mezunu olan Zelenski profesyonel olarak hukuk mesleğini hiç yapmadı ve genç yaşta bir komedi grubunun üyesi oldu.

Zelenskiy, Sovyetler Birliği'nden bu yana eğlence sektöründe, sorulara komik cevaplar veren komedi grubu yarışması olan "Neşeli ve Yetenekliler Kulübü"nde (KVN) komedyenlik kariyerine başladı.

Vladimir Zelenskiy evli mi?

Zelenskiy, liseden arkadaşı Olena Zelenska ile Eylül 2003'te evlendi. Çiftin Temmuz 2004'te kızı Oleksandra, Ocak 2013'te oğlu Kirilo doğdu. 44 yaşında olan ve senarist, oyuncu ve yönetmen olarak tanınan Zelenskiy'nin siyasi kariyeri 2015 yılında rol aldığı Halkın Hizmetkârı adlı televizyon dizisinden sonra başladı.

Vladimir Zelenskiy hangi filmlerde oynadı?

2009 : Love in the Big City

2011 : Office Romance. Our Time

2012 : Love in the Big City 2

2012 : Rzhevsky Versus Napoleon

2012 : 8 First Dates

2014 : Love in Vegas

2015 : 8 New Dates

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