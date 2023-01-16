İngilter Premier Ligi'nde zor günler geçiren Chelsea, Arsenal'in uzun süredir peşinde oluduğu Shakhtar Donetsk'in 22 yaşındaki Uruguaylı yıldız sol kanadı Mykhaylo Mudryk'i transfer etti.

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MYKHAYLO MUDRYK'İN KARİYERİ

5 Ocak 2001 Ukranya doğumlu genç yıldız kariyerine Shakhtar alt yapısında başladı. Sırasıyla kiralık olarak Arsenal Kyiv ve Desna formaları giyen Mudryk bu seneki performansıyla devlerin dikkatini çekmeye başlamıştı.

Bu sezon 24 maçta 10 gol 8 asistlik performansıyla dikkat çeken futbolcuyu Chelsea ile beraber Arsenal de ilgileniyordu.

ARSENAL DE İSTİYORDU

Premier Lig'de lider olan ve şampiyonluğun en güçlü adayı olan Arsenal de Mudryk'i istiyordu. İlk başta Kuzey Londra ekibi Mudryk için Shakhtar'a 44 milyon Sterlin ile beraber 18 milyon Sterlin de bonus teklif ettiği belirtilmişti.





Arsenal ile anlaşan Mudryk kulüplerin anlaşmasını beklerken Brighton-Arsenal maçında sosyal medya hesabından De Zerbi ve Mikel Arteta’nın yer aldığı bir paylaşım yaparak “İki büyük menajer” ifadelerini kullanmıştı.

CHELSEA İŞİ BİTİRDİ

Arsenal'i bekleyen Mudryk şaşırtan bedelle diğer bir Londra ekibi olan Chelsea'ye transfer oldu.

Benoit Badiashile ve Joao Felix'ten sonra Chelsea'nin üçüncü transferi olan Mykhaylo Mudryk, 80 milyon Euro'nun yanında 20 milyon Euro da bonus içeren bedelle yaklaşık 100 milyon Euro karşılığında mavililerin yolunu tuttu.

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BONSERVİSİN BİR KISMI BAĞIŞLANDI

Shakhtar Donetsk'in resmi Twitter hesabından Başkan Rinat Akhmetov bonservis bedelinin 25 milyon dolarının Ukraynalı askerlere bağışlandığını açıkladı. Sosyal medyada bu transferin dolaylı yoldan Ukrayna ordusuna para yardımı olduğu da iddialar arasında.

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