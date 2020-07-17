Vladimir Lucic için Fenerbahçe yalanlaması

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Igor Kokoskov yönetiminde yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Transferde oldukça hareketli bir süreç geçiren Sarı-Lacivertliler'in Sırp oyuncu Vladimir Lucic ile de ilgilendiği iddia edilmişti. Fakat Lucic'in menajerinden konuya ilişkin bir yalanlama geldi.

BeoBasket'in sahibi Misko Raznatovic yaptığı açıklamada oyuncu için Fenerbahçe ile görüşmediklerini dile getirdi: "Bu tamamen yanlış bir bilgi. Bu konuda hiçbir görüşme gerçekleşmedi. Oyuncumuzun Bayern ile iki yıllık bir sözleşmesi var ve takımdan ayrılması düşünülmüyor"

Fenerbahçe'de koç Igor Kokoskov'un Sırbistan Milli Takımı'ndan bir oyuncusunu istediği belirtiliyordu ki bu ismin Lucic olmadığı anlaşıldı.



