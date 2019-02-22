Hertha Berlin'de forma giyen Çek futbolcu Vladimir Darida, ülkesinde verdiği röportajda Fenerbahçe'yle ilgili gündem yaratan bir transfer itirafında bulundu.

28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, iSport adlı internet sitesine verdiği röportajda Sarı Lacivertliler'in devre arasında kendisini istediğini söylerken "Teklifi menajerim vasıtasıyla öğrendim. Fenerbahçe'nin büyük bir ilgisi vardı ancak kulübüm ayrılmamı istemedi." ifadelerini kullandı.

Sarı Lacivertli yöneticilerin Alman kulübüyle resmi temasta bulunduğunu da kaydeden yıldız isim, "Hertha, beni göndermeyeceğini Fenerbahçe yönetimine de iletti ve konu kapandı." şeklinde konuştu. Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan Darida, bu sezon takımıyla çıktığı 12 maçta 1 asist kaydetti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler