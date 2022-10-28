Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanan mücadeleye hiç şüphesiz ki ev sahibi ekibin kaleci Emiliano Viviano damga vurdu.

Takımı sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılmasına rağmen başarılı kaleci yaptığı kurtarışlarla büyük bir farkın oluşmasına engel oldu.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan kaleci Viviano; "10 kurtarış yaptım, ancak puan alamadık. Kırmızı karttan sonra denge değişti. Galatasaray zaten iyi bir takım. 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray'ı tutmak mümkün olmuyor" diye konuştu.

Lucas Torreira ve Dries Mertens ile daha önce de karşılaştığını belirten Viviano "Galatasaray'da çok iyi yıldızlar var, Türk futbolunda böyle isimlerin olması çok önemli.

Ayrıca Avrupa'da iyi sonuçlar alan Türk takımlarını kutlarım. Lucas Torreira ve Dries Mertens, ikisi de arkadaşım. Onlarla oynamak güzel" ifadelerini kullandı.