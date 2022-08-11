Pınar Karşıyaka, 27 yaşındaki ABD'li kısa forvet Vitto Brown'u kadrosuna kattığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar, söz konusu çalışmalar neticesinde geçtiğimiz sezon İspanya'nın Real Betis takımında oynayan ABD'li oyuncu Vitto Brown'u kadrosuna kattı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, 27 yaşındaki kısa forvet oyuncusuna "Hoş geldin" paylaşımı yaptı.

Vitto Brown, geçtiğimiz sezon 11 sayı, 4.3 ribaund ve 0.9 asist ortalaması ile mücadele etmişti.

İHA



