Geçen sezonun başında ikinci kez Fenerbahçe 'nin başına getirilen ancak kötü gidişat nedeniyle devre arası gelmeden gönderilen Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Şubat ayında Brezilya Ligi ekibi Corinthians'ın yolunu tutmuştu.

54 yaşındaki teknik adam, Brezilya'da sezonun son maçının ardından kulübüyle yollarını ayırdı. Ayrılığı bizzat Corinthians'ın başkanı Duilio Monteiro Alves yapmıştı.

Başkan Duilio yaptığı açıklamada Pereira'nın biten sözleşmesinin yenilenmeyeceğini belirtti. Duilio yaptığı açıklamada, "Bugün bir dönemi kapatıyoruz. Vitor Pereira ve teknik ekibi kulüpte artık görev yapmayacak. Sözleşmesini süresi doldu ve yenilenmeyecek" açıklamasını yaptı.

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LİGİ 4. SIRADA BİTİRDİ

Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians, bu sezon Brezilya Ligi'ni 65 puanla 4. sırada bitirmişti. Pereira, Brezilya ekibiyle çıktığı 63 maçta 29 galibiyet, 16 beraberlik ve 18 mağlubiyetlik performans sergiledi. 1.63 maç başına başarı puanıyla mücadele etti.

YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

Farklı liglerde 4 lig şampiyonluğu kazanan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre 54 yaşındaki teknik adamın adı sezon başında Beşiktaş 'tan Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katan Rangers ile anılıyor.

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Habere göre Vitor Pereira, Giovanni van Bronckhorst'la yolların ayrılmasına karar verildikten sonra takımın başına geçecek. Tecrübeli çalıştırıcının, Ibrox'a etkileyici bir özgeçmiş ve aynı zamanda şampiyonluk kazandıran bilgi birikimi ile geleceği ifade edildi. Rangers, tecrübeli bir teknik adamı takımın başına getirmeyi bu nedenle de Pereira'yı gündemlerine aldıkları ifade edildi.

Vitor Pereira'nın ikisi Porto ile Portekiz'de, biri Olympiakos ile Yunanistan'da, biri de Shanghai ile Çin'de olmak üzere 4 şampiyonluğu bulunuyor. Haberde Portekizli çalıştırıcının en büyük 5 ligde herhangi bir takım yönetmediğinin de altı çizildi.

RAFA BENİTEZ DE LİSTEDE

Rangers'ın teknik direktörlük koltuğuna oturtmak istediği isimlerden bir diğeri de Rafa Benitez. Son olarak geçen sezonun devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'la yollarını ayıran tecrübeli çalıştırıcı için Rangers görüşme gerçekleştirmek istiyor. İki teknik adamla da görüşme yapacak olan İskoç ekibi, şartları en uygun olan teknik direktörü takımın başına getirmeyi planlıyor.



