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Vitor Pereira'dan tepki çeken imza: Ezeli rakip...

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu. Başarılı çalıştırıcının yeni takımı Brezilya'da tepkiye neden oldu.

13 Aralık 2022, Salı 16:18 Son Güncelleme:
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Vitor Pereira'dan tepki çeken imza: Ezeli rakip...

Geçen sezonun başında Fenerbahçe 'nin başına geçen ancak performansı beklentilerin altında kalması üzerine yolların ayrıldığı Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira, devre arasında Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians'ın başına geçmişti.


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14 KASIM'DA AYRILDI

14 Kasım 2022'de görevi bırakan Vitor Pereira, Corinthians yönetimi ile yaptığı görüşmede ailevi sebepleri gerekçe göstererek takımdan ayrıldı.

Kayınvalidesinin ciddi bir hastalığı olduğunu bildiren Pereira, ülkesine döneceğini kulübe bildirmişti. Geçtiğimiz Kasım ayında Corinthians'taki görevinden ayrılan Portekizli teknik adamın yeni adresi belli oldu.

CORINTHIANS AYAĞA KALKTI

Vitor Pereira, Corinthians'ın ardından bir diğer Brezilya ekibi Flamengo ile anlaşmaya vardı. Flamengo'dan yapılan açıklamada Portekizli çalıştırıcı ile 2023 yılı için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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Corinthians yönetiminin göreve devam etme teklifini, kayınvalidesinin rahatsızlığını gerekçe göstererek reddeden Vitor Pereira'nın ezeli rakibe imza atması, Brezilya'da tepkilerin odağı haline geldi.

FLAMENGO'YA KAYBETMİŞTİ

Corintihans'ın başında 63 maça çıkan Vitor Pereira 1,63'lük puan ortalaması yakaladı. 57 yaşındaki teknik adam Corintihans'a Brezilya Kupası'nda final oynattı. Finali de penaltılar sonucu Flamengo'ya kaybetmişti.

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