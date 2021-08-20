UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında sahasında Helsinki'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe 'de Teknik Direktör Vitor Pereira maç sonu açıklamalarda bulundu.

Pereira'nın açıklamaları şöyle;

Genç oyuncularımız çok kaliteli

Çok gururluyum, sahada çok iyi iki karakter gördüm. Genç oyuncularımız çok kaliteli ve karakterli bir görüntü sergilediler. Hafta boyunca çok çalıştılar, kendilerine çok inanıyorlar. Muhammed çok güzel bir gol attı, onun için çok mutluyum. Muhammed ve Arda genç oldukları için değil, kaliteli ve karakterli oldukları için oynadılar. Genç oyuncuları yetiştirebilmek ve parlatabilmek istiyorsanız onlara süre ve özgüven vermeniz gerekir. Etrafındaki oyuncular, hata yaptığında ona destek olmalı. Eğer kalitelilerse gelişebilirler.

Takımımla, taraftarımızla gurur duyuyorum

Ben Porto'da çalıştığımda 5 yıl altyapıda görev aldım. Arda'nın karakterinde ve kalitesinde çok az oyuncu gördüm. Muhammed de aynı şekilde. İkisi de gelişmeye devam edebilirlerse çok önemli futbolcular olacaklar. Oyuncularımın sahaya koyduğu karakterden dolayı çok mutluyum. Takımımla, taraftarımızla gurur duyuyorum. Çok güzel bir ruh ortaya koyduk. Çok önemli sakatlıklar yaşadık, bu da elimizdeki opsiyonları azalttı ama bu ruhla bunların üstesinden gelmeyi başardık. Bu maç her zaman benim aklımda kalacak