Süper Lig 'in 14. haftasında Göztepe 'ye konuk olan ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Fenerbahçe 'de teknik patron Vitor Pereira, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. İlk yarıda kaliteli bir oyun sergilediklerini ve skorun adil olmadığını düşündüğünü ifade eden Pereira, ''Çok fazla gol pozisyonu ürettik. Biraz daha fazla orta yapabilirdik. İlk yarının sonucu bence adil değildi." dedi. İkinci yarı karakter gösterdiklerini belirten Pereira, ''2. yarıda skoru 1-1'e getirdik. Çok faul yapıldı ve oyunun kalitesi azaldı. 2. yarıda karakter ve istek gösterdik.'' diye konuştu.

Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'nin oyundan alınması sonrası eleştirilen Portekizli, değişiklikleri kendisinin yaptığını vurguladı, ''Bu takımın hocası benim ve İnsanlar eleştirebilirler ama sonuçta takımın hocası benim, buradaki değişikliklere ben karar veriyorum. Bir şeyleri eksik gördüğümde müdahale etmem gerekiyor.'' dedi.







