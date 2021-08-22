Sezon öncesi çıktığı 7 hazırlık karşılaşmasında 5 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Sarı-Lacivertli takım, ligin ilk haftasında Adana Demirspor’u, Avrupa Ligi’nde de Play-Off turunda Helsinki’yi 1-0’lık skorlarla mağlup etti. Teknik direktör Vitor Pereira, Antalyaspor karşısında da öğrencilerinden zafer bekliyor. Maç toplantısında ‘seri’ vurgusu yapan Portekizli çalıştırıcı, “Birçok oyuncumuz sakat. İçinde bulunduğumuz durum kolay değil. Ancak sahaya 11 kişi çıkıyorsak sorun yok. Burası Fenerbahçe ve asla hiçbir şey bahane olamaz. Önemli olan sahada ortaya koyacağımız takım ruhu. Galibiyet alışkanlığımızı Antalyaspor önünde de sürdüreceğiz. Sizden 3 puan ve iyi futbol bekliyorum” sözleriyle oyuncularına seslendi.

Agresif ve baskılı oyun...

Oyuncularından agresif ve baskılı bir oyun isteyen Pereira, kaybedilen topların ardından hemen 3. bölgede pres yapılmasını istedi. Antalyaspor’un hızlı hücum silahlarına sahip olduğunun altını çizen başarılı teknik adam, geriye dönüşlerde savunma oyuncularına dikkatli olmalarını söyledi.