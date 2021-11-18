Vitor Pereira: Zoru başaracağız

Portekizli teknik adam, kritik Galatasaray derbisi öncesinde takımını motive etmek için konuşma üstüne konuşma yapıyor. Vitor Pereira, uzun bir aradan sonra 52 bin taraftarın oluşturacağı bir atmosferde sahaya çıkacaklarını belirterek, “Bu durum işimizi daha da zorlaştırıyor. Biz de zoru başaracağız. Bu galibiyet, tüm rakiplerimize şampiyonluk konusunda hâlâ ne kadar iddialı olduğumuzu göstermemizi sağlayacak. Bunu başaracak kalitemiz var” ifadelerini kullandı.

Taktik çalışmaları başlıyor

SarıLacivertliler’de Min-jae Kim ve Serdar Dursun dışındaki Milli futbolcular dünkü idmanla birlikte takıma dönüş yaptı. İki oyuncu ise bugünden itibaren antrenmanlara katılacak. Derbinin taktik provaları da böylece başlayacak. Herkesin merak ettiği konu, Galatasaray karşısında Pereira’nın 3’lü savunmayla mı yola devam edeceği yoksa başkan Ali Koç’un açıkladığı gibi 4’lü savunmaya mı geçiş yapacağı... Takımın as stoperleri Szalai ve Kim, Milli görevde olduğu, Tisserand ise sakatlık yaşadığı için bu konudaki taktik çalışmalar sona bırakılmıştı. Bugünden itibaren denemeler başlayacak. Yapılacak 3 taktik çalışmanın ardından Vitor Pereira, derbideki sistemine karar verecek.

Sakatlarda son durum

Fenerbahçe ’nin dünkü antrenmanında sakatlıklarını tamamen atlatan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve kaleci Berke Özer takımla birlikte çalıştı. Gustavo bireysel topla idmanlara geçerken, Enner Valencia’nın ise tedavisine devam edildi. Sarı-Lacivertliler dünkü idmanda pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.











