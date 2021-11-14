Vitor Pereira: Yeniden Fenerbahçe gibi oynayalım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Milli arada öğrencilerine adeta nefes aldırmıyor. Kendi geleceğinin de bu karşılaşmaya bağlı olduğunu bilen Portekizli çalıştırıcı, başkan Ali Koç'un desteğini de arkasına alıp, oyuncularıyla birtoplantı gerçekleştirdi. Pereira, şunları söyledi: "Artık ayağa kalkıp, lige tutunma zamanı. Galatasaray derbisi bizim için büyük birfırsat. Üzdüğümüz taraftarlarımızı ve camiayı yeniden arkamıza almak istiyorsak, bu karşılaşmadan mutlaka 3 puanla ayrılmalıyız. Artık bize tanınan krediyi en iyi şekilde kullanıp, yeniden Fenerbahçe gibi oynamaya başlamalıyız" ifadelerini kullandı.