Vitor Pereira: Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim

Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira İstanbul’a geldi. Portekizli teknik adam kulüp kanalına ,"Vitor Pereira, “Gerçekten buraya geri döndüğüm için çok gururluyum. Bu kulüpte tekrar çalışacak ve savaşacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kulübü ve taraftarları her zaman kalbimde tuttum. Kariyerimdeki gerçekten en ateşli taraftar kitlesi diyebilirim. Burada olmak benim için gerçek anlamda bir gurur; bu kulüp için, hak ettiği başarılar için, savaşmak için…” dedi.

BURAYA, BU HİKAYEYİ TAMAMLAMAYA GELDİM

Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek emin adımlarla mutlu sona ulaşabileceklerinin de altını çizen Teknik Direktörümüz Vitor Pereira, “Şunu söylemek istiyorum ki burada olduğum bir önceki dönemde şampiyon olamamıştık. Ama buraya, bu hikayeyi bu yüzden tamamlamaya geldim. İnanıyorum ki birlikte çalışırsak bunu başarabiliriz. Aynı zamanda Başkanımıza da teşekkür etmek istiyorum, bana ve ekibime güvendiği için. Çalışmak için buraya geldik.” şeklinde konuştu.

Portekizli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerçekten fantastik bir taraftarımız var. Eğer bir arada çalışırsak sezon sonu şampiyonluk coşkusunu hep beraber kutlarız"



