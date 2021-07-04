Fenerbahçe'de Vitor Pereira ve yardımcıları sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Vitor Pereira ve yardımcıları, sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı.
Fenerbahçe ’de yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Vitor Pereira ile yardımcıları, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı Lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan Portekizli teknik adam ile yardımcılarının; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.
Pereira ile yardımcılarının sağlık kontrollerinin, akciğer ve efor testleriyle tamamlandığı aktarıldı.