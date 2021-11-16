Vitor Pereira: Taraftarımızı mutlu edeceğiz

Vitor Pereira, derbi öncesi iddialı açıklamalarına devam ediyor. 53 yaşındaki teknik adam, çok verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini dile getirerek, “Sakat ve Milli oyuncularımızın da aramıza dönmesiyle birlikte hazırlıklarımızı en iyi şekilde tamamlayacağız. Son 4 lig maçında taraftarımızı ne kadar çok üzdüğümüzün farkındayız. Pazar günkü derbiyle birlikte kendimizi affettirip, 12. adamımızı yeniden mutlu edeceğiz. Bizim için yeni bir dönem başlayacak” dedi.

Sıkı çalışmaya 1 gün izin

Fenerbahçe , perşembe gününden itibaren Galatasaray maçının hazırlıklarına başlamıştı. Hafta sonunu da çalışarak geçiren Sarı-Lacivertliler’de Vitor Pereira, öğrencilerine jest yaptı. Portekizli teknik adam, yüksek tempoda sıkı bir şekilde çalışan takımına 1 gün izin verdi. Futbolcular dünü dinlenerek geçirdi. Derbinin hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile devam edecek. Bugünkü çalışmaya Milli görevden dönen Miha Zajc ve Dimitris Pelkas’ın da katılması bekleniyor.





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