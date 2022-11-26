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Vitor Pereira sürprizi! Rakibe gidiyor

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, geçtiğimiz haftada Corinthians'tan ayrılmıştı. Portekizli teknik adamın rakip takımla görüşmeler yaptığı ifade edildi.

26 Kasım 2022, Cumartesi 12:23 Son Güncelleme:
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Vitor Pereira sürprizi! Rakibe gidiyor

Portekiz basınından Record'un haberine göre bir dönem Fenerbahçe 'yi de çalıştıran Vitor Pereira, Flamengo ile görüşmelerde bulunuyor.

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KÖTÜ GİDİŞAT NEDENİYLE YOLLAR AYRILDI

Farklı liglerde 4 lig şampiyonluğu bulunan Vitor Pereira, geçen sezonun başında ikinci kez Fenerbahçe'nin başına getirildi ancak kötü gidişat nedeniyle devre arası gelmeden yollar ayrıldı.

CORİNTİHANS'TA 63 MAÇTA 1.63 PUAN ORTALAMASI

Corintihans'ın başında 63 maça çıkan Vitor Pereira 1,63'lük puan ortalaması yakaladı. 57 yaşındaki teknik adam Corintihans'a Brezilya Kupası'nda final oynattı. Finali de penaltılar sonucu Flamengo'ya kaybetmişti.

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