Vitor Pereira: Şu anda sistemi değiştirdiğimiz bir dönemdeyiz

Süper Lig 'in 12. haftasında Kayserispor ile evinde karşılaşacak olan Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Vitor Pereira oynattığı futbol sistemi hakkında konuşarak, sistemi değiştirdikleri bir dönemde olduklarını söyledi.

Vitor Pereira'nın açıklamaları şu şekilde:

"Şu anda sistemi değiştirdiğimiz bir dönemdeyiz. İnsanlar oynadığımız sistemi çok konuşuyorlardı, biz de çok olmasa da sistemi biraz değiştirdik. 3-5-2 sisteminde oynuyoruz artık. Son maçta iyi bir performans sergiledik, bu maçı kazanmak için hazırız."

"Bir önceki maçta gösterdiğimiz inanç ve konsantrasyonu gösterirsek, taraftarımızın desteğiyle bu maçtan 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Bütün oyuncular olarak her maçta savaşmalıyız ki biz bu ligi şampiyon olarak bitirebilelim. Buna hazırız ve çok istiyoruz."

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