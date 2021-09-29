Vitor Pereira: Steven Caulker sistemime uymuyordu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Olympiakos maçı öncesi basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"Hiç şüphe yok ki çok güçlü bir maç olacak yarın. İyi bir takıma, tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da bizim gibi büyük bir kulüp. Portekizli bir hocaları var, onunla da zaten arkadaşız. Yarın birbirimize karşı daha iyi olmak için karşılaşacağız."

"Hedefimiz, yarın kazanmak. Grupta birbirine yakın takımlar var. Bu grupta herhangi bir takımın, diğerlerinden çok üstün olduğunu düşünmüyorum. Lider olmak için yarışan 4 tane takım var."

"Sakat isimler yarınki maç için hazır olsalar bile bu tarz bir maçta döndürmek yerine adım adım dönmelerini sağlamak daha doğru olur diye düşünüyorum. Yarın her halükarda 11 futbolcumuz sahada olacak."





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3'lü defans yanıtı

"Daha önce de söyledim, sürekli duyuyorum 3'lü defans, 3'lü defans... Önemli olan bu değil, önemli olan dinamizm. Sayılar sadece sizin maça nasıl başladığınızı gösterir. Önemli olan sistemdir."

"Hem hafta içi hem de hafta sonu maç yaptığınızda antrenmanlarda hatalarınızı düzeltecek fırsatınız olmuyor. Antrenmandan çok videolar üzerinden hatamızı görüyoruz."

Steven Caulker açıklaması

"Steven Caulker iyi bir oyuncu, iyi bir karakter. Ancak benim sistemime uymuyordu."

"Kim Min Jae üst düzey bir futbolcu. Kariyerim boyunca gördüğüm en iyilerden. Berisha'nın ve diğer oyuncularımın performansından mutluyum. Karakterli ve iyi oyunculardan kurulu bir ekibim var. Kadromuzdaki bazı oyuncuların zamana ihtiyacı var. Burak Kapacak da onlardan biri. "





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Eleştirilere yanıt

"Eğer eleştirilmek istemiyorsanız, başka bir iş yapmanız lazım. Futbol bu, insanlar sürekli konuşurlar ve sihirli yönlerinden biri de budur. Bilmiyorlar ama konuşuyorlar. Herkes teknik direktör, herkes benden daha iyi biliyor. Sadece eleştiriyorlar."

"Bilmiyorlar sizin ne yaptığınızı. Herkes futbolcu, herkes teknik direktör. Ama her gün karar vermesi gereken, her gün idmana gelmesi gereken benim. Benim hakkımda bu denli konuşulması beni diri tutuyor, bu iyi bir şey."