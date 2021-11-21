Vitor Pereira: Son söz artık oyuncularımda

Milli arada yolların ayrılacağı konuşulan ancak daha sonra Başkan Ali Koç'un tam destek verdiği teknik direktör Vitor Pereira, "Biz her türlü çalışmamızı yaptık. Artık son sözü sahada oyuncularım söyleyecek. İyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz" diye konuştu. Pereira'lı Fenerbahçe , Galatasaray 'la daha önce 2 kez berabere kaldı, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı da 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

Dev kapışmada onlar olmayacak

Kanarya'da dev maç öncesi 3 önemli eksik bulunuyor. Bu sezon ilk 11'in değişmez isimlerinden kaleci Altay Bayındır ve Enner Valencia'nın sakatlıkları sürüyor. Bireysel idmanlara başlayan Luiz Gustavo da bu önemli mücadelede forma giyemeyecek.

4 futbolcu kart sınırında

Derbi öncesi Fenerbahçe'de 4 futbolcu kart sınırında yer alıyor. Ancak bu isimler arasında sakatlığı bulunan Luiz Gustavo'nun olmayacağını hesaba katarsak, sınırdaki oyuncular Filip Novak, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş olacak. Bu üç futbolcudan kart görenler, Göztepe deplasmanında takımlarını yalnız bırakacaklar.